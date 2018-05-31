Новости
В Комсомольске-на-Амуре нашли труп около здания суда
В городе Юности во время земляных работ на проспекте Октябрьском в районе здания мирового суда рабочие обнаружили труп комсомольчанина.
Территория огорожена. Причину смерти будут устанавливать эксперты.
Как сообщает портал komcity.ru, три года назад на этой улице во время ремонта подземных коммуникациях несколько раз обнаруживали страшные находки, большей частью это были боевые снаряды.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 137
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 803
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 867
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 787
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136