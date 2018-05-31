В Комсомольске-на-Амуре нашли труп около здания суда

В городе Юности во время земляных работ на проспекте Октябрьском в районе здания мирового суда рабочие обнаружили труп комсомольчанина.

Территория огорожена. Причину смерти будут устанавливать эксперты.

Как сообщает портал komcity.ru, три года назад на этой улице во время ремонта подземных коммуникациях несколько раз обнаруживали страшные находки, большей частью это были боевые снаряды.