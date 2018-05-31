Хабаровчанка изводит соседей опарышами и мшелоимством

В Хабаровске у иных граждан домовитость приобретает почти вселенские масштабы. Так одна дамочка в доме на улице Панфиловцев все в дом несла, что найдет на помойках.

Бабонька эта, помимо домовитости, еще и сердобольна. Раньше у нее в квартире 20 кошек проживало. Случился пожар, часть животных погибло. Приехали пожарные, залили жилище водой.

Если раньше на лестничной площадке был сильный запах кошачьих экскрементов, то теперь аммрэ помойки – накопленное за годы чужие отходы намокли во время пожара и стали гнить.

- Изо всех щелей лезут опарыши. У меня они с потолка падают и из розеток лезут каждый день. По 30-40 штук выметаю, - жалуются соседи. Они писали заявление и полицию, и в управляющую компанию. Те, ничего сделать не смогли. Единственное, что газ отключили в квартире женщины.

Патологическое накопительство (также силлогомания, хординг, синдром Плюшкина, синдром Диогена др.) — вид навязчивого поведения. Этим недугом страдают около 5% людей пожилого возраста, хотя встречается он и среди молодых.

Люди, больные синдромом Диогена, обычно живут среди гор всякого хлама и мусора, который они постоянно приносят домой. Как правило, современные Плюшкины влачат жалкое существование, хотя нередко обладают достаточными средствами, спрятанными в укромных местах или даже хранимыми в банке.

Правда, сбережения свои они не трогают, а берегут на черный день. При этом сами себя считают нищими, несут в дом все, что находят на свалках и помойках, а также то, что отдают им сердобольные граждане. Такие люди никогда ничего не выбрасывают, поэтому их дом до самого потолка завален коробками, старой одеждой и обувью, пустыми консервными банками, бутылками и пакетами, огромными кипами старых газет и журналов. Причем каждому приобретению они находят вполне логичное объяснение: «пригодится», «про запас», «почти новое» и т. д.

В церковнославянском языке страсть к собиранию вещей называется мшелоимство, и по православным традициям считается грехом.