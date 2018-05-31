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В Хабаровском крае бесхозны семь объектов культурного наследия
Маргинальность – норма жизни в Хабаровском крае. Для справки маргинал – это не бомж, не неряха, не алкаш, а человек без роду - без племени, Иван не ведающий родства, человек брезгающий памятью предков.
Оказывается в пяти поселениях Вяземского района – в столице района городе Вяземский, в селах Видное, Шереметьево, Виноградовское и Котиковское семь объектов культурного наследия регионального значения бесхозны, т.е на них не оформлены права собственности. Это значит, никто не несет ответственность за их сохранность.
Прокурор района обратился с исковыми заявлениями к администрациям поселений о возложении на них обязанности по обращению в уполномоченный орган с заявлениями о постановке на учет указанных бесхозяйных объектов.
Решениями Вяземского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
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