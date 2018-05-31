Хабаровск готовится встретить Северную конференцию

О том, как удержать трудовые кадры на Крайнем Севере, хабаровские профсоюзы поговорят с заместителем Министра труда и социальной защиты РФ Андреем Пудовым.

7 и 8 июня в Хабаровске впервые пройдёт Северная межрегиональная конференция по актуальным вопросам социальной защиты наёмных работников в районах Крайнего Севера, приравненных к ним территорий и Дальнего Востока. Хабаровское Профобъеднение выступило соорганизатором мероприятия.

Одной из проблем, поднимаемых на конференции, станет актуальная проблема оттока кадров из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

«Что такое отток кадров? Если мы говорим, например, о кадрах медицинских, то это настоящая беда для многих отдалённых населённых пунктов, жители которых просто не в состоянии получить своевременную квалифицированную помощь. Да, мы наблюдаем, как по программе «Земский доктор» на Север приезжают врачи. Но далеко не все приезжие специалисты задерживаются здесь. Тем, что мы можем предложить сегодня, увы, не заинтересовать молодёжь. Далеко не везде создаются достойные условия для работы. На наш северный флот идёт всё меньше молодых моряков не только потому, что былая морская романтика всё чаще уступает прагматичному выбору. Не привлекателен наш флот оттого, что он неумолимо стареет. А молодые люди хотят работать с современной техникой», - сообщила председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко.

Своё участие в мероприятии подтвердили заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Государственной Думы РФ Михаил Тарасенко, заместитель председателя комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, депутат Государственной Думы РФ Валентина Пивненко, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь.

Организаторами конференции, помимо Союза «Хабаровское краевое объединение организации профсоюзов», выступили Федерация независимых профсоюзов России, Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз», Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности, Профсоюз работников лесных отраслей РФ, Профсоюз работников связи России, Профсоюз работников агропромышленного комплекса РФ, Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей, Профсоюз работников жизнеобеспечения РФ. Председатели Центральных комитетов профсоюзов-организаторов также примут участие в мероприятии.