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Соколов: Дальнейшего процветания тебе, любимый город!
Трудно представить, что когда-то здесь, на месте хабаровских привычных улиц и площадей, стояла тайга. За полтора с лишним века наш город из небольшого поселения превратился в крупный промышленный центр с развитой экономикой и инфраструктурой, солидным научным и культурным потенциалом. И сегодня город по праву носит высокий статус административного центра Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа.
С каждым годом город становится все уютнее, современнее, комфортнее для его жителей. Гости Хабаровска отмечают, насколько стремительно развивается дальневосточная . При этом хорошеет не только центр города, но и его окраины.
Капитально отремонтированы десятки километров дорог, благоустроены тысячи дворов, введены в строй новые детские сады и школы.
Успехи Хабаровска отмечены многими российскими и международными наградами и званиями за успехи в экономике, строительстве, социальной и финансовой сферах. Несколько раз наш город становился победителем и призером Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское поселение». В международном конкурсе «Город, где хочется жить» дипломы победителя Хабаровск ежегодно получает за наиболее успешные городские практики.
Активно развиваются экономические и культурные связи с городами соседних государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Тесные дружеские отношения налажены с городами-побратимами – а их у нас шесть: Ниигата, Портленд, Виктория, Харбин, Пучон и Санья. За успехи в международном сотрудничестве Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» признала Хабаровск лидером рейтинга международной активности городов.
Множество конкурсов творческих коллективов и лучших по профессии, выставки художников, фестивали и ярмарки внесли свой вклад в историю последних достижений хабаровчан. День рождения города — праздник, который объединяет всех его жителей. Мы чувствуем себя частью единого целого, большой дружной семьей.
Дорогие земляки! Спасибо вам за ваш труд, за любовь и преданность Хабаровску, за заботу о нем. Только вместе нам под силу сохранить его красоту и самобытность, сделать краевую столицу еще более комфортной, безопасной и благополучной.
Дальнейшего процветания тебе, любимый город!
Александр Соколов, мэр Хабаровска
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