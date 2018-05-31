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В Хабаровске полицейский покрывал педофила
В Хабаровске участковому уполномоченному полиции осенью прошлого года неоднократно поступала информация о том, что педофил насилует несовершеннолетнего.
Однако, страж правопорядка игнорировал информацию, не предпринял никаких мер к пресечению педофилии.
Стоит отметить, что в мае этогогода педофилу вынесен приговор – 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В ходе следствия участковый уполномоченный вину, раскаялся. Он отстранен от исполнения должностных обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается.
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