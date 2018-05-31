В Хабаровске полицейский покрывал педофила

В Хабаровске участковому уполномоченному полиции осенью прошлого года неоднократно поступала информация о том, что педофил насилует несовершеннолетнего.

Однако, страж правопорядка игнорировал информацию, не предпринял никаких мер к пресечению педофилии.

Стоит отметить, что в мае этогогода педофилу вынесен приговор – 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В ходе следствия участковый уполномоченный вину, раскаялся. Он отстранен от исполнения должностных обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается.