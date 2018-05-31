История Хабаровска: Дорога, длиною в 2,5 тысячи лет

В день рождения Хабаровска не лишним вспомнить, что на территории города за долго до появления казаков жили люди – представители уникальной амурской рыбной цивилизации.

Как гласит нанайская легенда о появлении первых казаков на амурском берегу около утеса, три дня ветер приносил незнакомый запах (перегара, видимо). Постом к берегу пристали огромные оморочки. Из них вышли странные люди с огромными носами, при этом глаз справ не видел ничего, что слева, а правый глаз, что справа делается. Обувь на ногах незнакомцев тоже была странной, не нормальной, из рыбьей кожи, а непонятно из чего сделанная. И следы оставляла странные на амурском песке, на следы от копыт похожие.

Испугались нанайцы, побежали. Кто не успел убежать, тех незнакомцы всех убили. С тех пор нанайцы зовут русских «лоча», лоч» - черти.

Стоит напомнить, что до высадки солдат Дьяченко на Амурский берег (от этой даты чиновники и ведут историю Хабаровска), ниже утеса располагалось стойбище Бури. Оно стояло при впадении в Амур реки Хэдиэ Бури — Нижняя Бури, переименованная русскими в Чердымовку, а позднее спрятанная под Амурским бульваром. Реку, вливавшую свои воды в Амур выше Хабаровского утеса, нанайцы называли Верхней Бури — Солиа Бури.Во второй половине XIX века она стала Плюснинкой, а в 60-е исчезла под Уссурийским бульваром.

До сих пор китайцы называют Хабаровск – Боли, искаженное название нанайского селения.

Нанайский род Юкомика, жившие в том месте, где сейчас находится Хабаровск, не выдержав «мирного» заселения казаками берегов Амура, переселились в район реки Улахэ в конце 19 века.

В результате взаимодействия с китайцами, заразились оспой, иммунитета и лекарств у представителей этого рода не было. Практически все представители рода Юкомика погибли.

В Хабаровске в районе Детского санатория продолжаются раскопки древнего поселения. Находкам, например, костяным игловидным наконечникам стрел - 2 - 2,5 тысяч лет.

Во время раскопок ученые обнаружили бусы, ожерелья, кольца, подвески из нефрита, кости и глины. Все находки принадлежат к польцевской археологической культуре и имеют возраст до двух с половиной тысяч лет.

Кстати, казаки "хабаром" называли долю в награбленной. И никакое это не "счасьбе" или "удача", как у пролетарского поэта Петра Комарова.