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На Днях международного бизнеса китайские предприниматели расскажут об особенностях экспорта в КНР
В рамках Дней международного бизнеса, которые впервые пройдут в краевой столице, подготовлен образовательный блок для предпринимателей. Так, 11 июня состоится мастер-класс «Экспорт в Китай: «Курс молодого бойца». Площадка будет полезна компаниям, которые ведут или планируют организовать внешнеэкономическую деятельность на оптовых и розничных рынках КНР.
Эксперты, среди которых глава Ассоциации компаний-импортеров города Вэйхай (провинция Шаньдун) Лю Бень Чан, расскажут слушателям о мифах и реалиях экспорта в КНР, подробно остановятся на аспектах работы с китайскими дистрибьюторами и закупочной политикой китайских сетевых магазинов.
«Это реальный шанс поговорить о тенденциях и особенностях китайской розничной торговли, наметить возможные точки соприкосновения с закупщиками. Считаю, что это крайне полезно для хабаровских предпринимателей и будет способствовать заключению новых контрактов», - прокомментировал спикер семинара, руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края Иван Суханов.
Напомним, Дни Международного Бизнеса – крупнейшее международное мероприятие в деловой жизни региона, организованное Правительством Хабаровского края. В рамках форума запланированы телемосты, семинары и мастер-классы от ведущих российских, китайских, корейских, вьетнамских, индийских бизнесменов - основателей успешных стартапов, крупных работающих проектов, ученых, банкиров, пиарщиков и других специалистов.
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