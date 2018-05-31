На железнодорожном вокзале Хабаровска торжественно открыт пешеходный тоннель

На железнодорожном вокзале дальневосточной столицы запущен в эксплуатацию пешеходный тоннель. В торжественной церемонии открытия объекта принял участие Губернатор края Вячеслав Шпорт.

Реконструкция подземного перехода велась с 2009 года. Все это время пассажиры пользовались специально построенным виадуком. Железнодорожники отстроили тоннель заново. Стены перехода обшиты аквапанелями и керамогранитной плиткой. Пол и ступени выполнены из гранита. Внутри смонтированы системы вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдения и экстренной связи с полицией.

Также отремонтированы выходы к посадочным зонам. Демонтированы и вновь построены несколько пассажирских платформ с хорошим освещением. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных, установлены эскалаторы к перронам и лифт, который ведет из тоннеля на третий этаж здания вокзала. Общая стоимость реконструкции составила 726 млн рублей.

Как отметил Губернатор края, теперь вокзальный комплекс Хабаровска полностью соответствует всем требованиям безопасности и комфортности. Вместе с прилегающей площадью его по праву можно назвать украшением города.

«Хабаровский вокзал - визитная карточка нашего региона, - сказал Вячеслав Шпорт. - Его реконструкция внесла серьезный вклад в создание благоприятного имиджа города. Открытие подземного перехода выведет качество обслуживания пассажиров на новый уровень. Поздравляю всех с этим событием, оно стало отличным подарком к 160-летию Хабаровска».

Напомним, что пешеходный тоннель вокзального комплекса впервые был построен в 1970 году. Его общая протяженность составляет более 100 метров.