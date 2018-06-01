Хабаровские «Деньги гражданской войны» представили в Москве

Проект Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова «Деньги гражданской войны: игра престолов» представлен на площадке крупнейшего мероприятия в сфере музейного дела России – «ХХ международном фестивале "Интермузей-2018».

По существу – это «три в одном»: коллекция денежных знаков музея; ролевая игра, из которой каждый, пройдя определенные этапы, может узнать не только цену себе, но цену мира и войны; интерактивная культурно-образовательная программа. И все благодаря гранту, который наши музейщики выиграли.

На выставке представлены порядка 200 купюр различного достоинства. Их можно рассмотреть с обеих сторон. Дабы не упустить мельчайших нюансов, возле каждого стенда привязана лупа. Само оформление экспозиции уже от входа создает атмосферу - практически все лидеры белого движения представлены «в полный рост». Так что можно попробовать угадать: а кто там притаился за «углом истории». Жаль, что их антагонисты – «красные командиры», «зеленые атаманы» и «буйные анархисты» представлены гораздо меньше. Но Шкуро хорош.

Пройдя ролевую игру «Узнай себе цену» за одного из шести персонажей: эсерка, врач, купец, казак, офицер, дама, можно узнать, почем фунт лиха, а почем упоительные вечера. Жаль, что не представлены такие персонажи, как крестьянство, что в ту пору составляло порядка 80% населения. Нет среди героев и мастеровых или простых обывателей. Только благородные дамы и господа, куда как-то встряла девица из партии социал-революционеров, чей талисман - медальон с золотым двуглавым орлом. Не иначе оная девица «казачок засланный» из охранки имперской.

По выставке можно ходить и рассматривать все часами. И не только рассматривать – масса текстовой информации сопровождает пытливого посетителя на каждом шагу. А если вы сумеете открыть сейф, что стоит в экспозиции, то вас ожидает масса сюрпризов внутри. Открою секрет - в нем пока лежат купюры. Но если вы принесете и подарите музею «самоварное золото» или брюлики из бижутерии, то вам будут только рады. Тем самым содержимое сейфа будет постоянно пополняться, а вы поможете Гродековскому музею сделать эту выставку еще более интерактивной. Она уже работает и будет радовать посетителей до октября 17 года. Кстати, есть идея представить в экспозиции плоскопечатный аппарат, где каждый желающий за символическую плату сможет отпечатать с клише ту или иную купюру как сувенир.

Сыграв в «Деньги Гражданской войны: игра престолов»» по-хабаровски, вы поймете, почему «белые» начали и оказались кто в эмиграции, а кто в могиле.