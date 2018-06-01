Новости
Работы хабаровчанки Ирины Оркиной были представлены в подземелье Лувра
Живопись и керамика хабаровской художницы Ирины Оркиной были представлены в международном салоне Art Shopping , работавшем с 25 по 27 мая в торговом центре Carrousel du Louvre в Париже.
Art shopping - международная выставка произведений современного искусства, на которой представлены более 600 художников и арт-галерей со всего мира
Carrousel du Louvre находится под бывшим королевским дворцом. Стоит отметить и тот интересный факт, что во время строительства подземного комплекса, археологи наткнулись на руины укреплений Карла V, возведенные в XIV столетии. Эти мощные стены были законсервированы и выставлены в просторном «Зале Карла V», где также представлены и другие археологические находки, макеты зданий и различные исторические материалы.
Ирина Оркина закончила Хотьковское художественное училище им. В. Васнецова. Её картины можно увидеть в Дальневосточном художественном музее в Хабаровске и в Музее современного искусства в Биробиджане. Свои работы Ирина Оркина демонстрировала на выставке современного искусства в Германии.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 137
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 803
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина3 867
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 787
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136