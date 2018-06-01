Работы хабаровчанки Ирины Оркиной были представлены в подземелье Лувра

Живопись и керамика хабаровской художницы Ирины Оркиной были представлены в международном салоне Art Shopping , работавшем с 25 по 27 мая в торговом центре Carrousel du Louvre в Париже.

Art shopping - международная выставка произведений современного искусства, на которой представлены более 600 художников и арт-галерей со всего мира

Carrousel du Louvre находится под бывшим королевским дворцом. Стоит отметить и тот интересный факт, что во время строительства подземного комплекса, археологи наткнулись на руины укреплений Карла V, возведенные в XIV столетии. Эти мощные стены были законсервированы и выставлены в просторном «Зале Карла V», где также представлены и другие археологические находки, макеты зданий и различные исторические материалы.

Ирина Оркина закончила Хотьковское художественное училище им. В. Васнецова. Её картины можно увидеть в Дальневосточном художественном музее в Хабаровске и в Музее современного искусства в Биробиджане. Свои работы Ирина Оркина демонстрировала на выставке современного искусства в Германии.