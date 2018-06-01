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В Хабаровском крае уголовницы закатили "Репку"
В Хабаровском крае к Международному дню защиты детей, осужденные матери из ИК-12 поставили сказку «Репка» и показали ее своим детям, содержащимся в филиале «Дом ребенка» ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России, расположенном в селе Заозерное.
Постановку женщины готовили несколько месяцев. Выбор сказки пал на «Репку», она проста и понятная для малышей, ведь в Доме ребенка при исправительном учреждении содержатся дети в возрасте до 3-х лет.
Костюмы и необходимую атрибутику осужденные матери шили самостоятельно. Большая часть подготовительного времени ушла именно на это.
Дети подарку были искренне рады. Несмотря на юный возраст, сидели тихо и смотрели внимательно. Ведь на импровизированной сцене были самые лучшие актеры – их мамы.
Малыши тоже подготовили мамам подарок. После спектакля они спели несколько песен и прочитали стихи. После этого все отправились на прогулку. В честь праздника время встречи было увеличено на час. Дети и матери с удовольствием провели это время вместе на свежем воздухе.
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