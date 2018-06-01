В Хабаровске ландыши продают пучками, как укроп

Хабаровчане, чья молодость проходила в романтичных 60-х прошлого века, наверняка помнят вечнозеленый шлягер Гелены Великановой «Ландыши, ландыши, светлого мая привет!», преданный в свое время рьяными коммунистами обструкции за демонстративную легкомысленность.

Вот уже давно нет на свете тех критиканов-патриотов, а песня до сих пор жива, потому что в отличие от ушедших в небытие особо суровых строителей светлого будущего для партократии, песня искренняя.

Видимо, напевая этот весенне-романтический гимн легкомысленности шестидесятников, потомки строителей светлого будущего «пасутся» в тайге, собирая, помимо прочих дикоросов, и ландыши, чтобы на улицах города радовать прохожих «майским приветом из леса» за деньги. В дальневосточную столицу приезжают продавцы ландышей и из соседних городов. Продают «очень скромные цветы», как укроп, пучками - от 100 рублей за букетик. В прошлом голу было 50 рублей за букет. Получается, что за год жизнь подорожала в два раза.

Ландыши – растения в Красную книгу не занесённые, но охраняемые. Этот ядовитый «светлого мая привет» может обернуться для несоблюдающего правила сбора отравлением. Если, конечно, перепутать «светлого мая привет» с черемшой. Правда, пока что путали дикий чеснок с черемицей.

— Заниматься этими нарушителями должны представители районных комитетов, — объясняет Лариса Колмыкова,начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли. — Мы проводим регулярные рейды по пресечению несанкционированной торговли. В частности, сейчас ежедневно составляем протоколы на тех, кто без разрешительных документов продает черешню и клубнику. Этим занимаются в основном гастролеры из Средней Азии. Просим горожан не покупать у них ягоду, это может быть опасно для здоровья, ведь неизвестно, в каких условиях она хранится, где закупается. К тому же происходит элементарный обман покупателей: ягоду продают стаканами объемом 300 г по цене килограмма.



