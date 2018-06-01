В Комсомольске-на-Амуре дворник выбросил мину на помойку

В Комсомольске-на-Амуре дворник обнаружил разобранную гранату Ф-1и в мусоросборной камере дома на улице Первостроителей и отнес ее на помомйку. Видимо, какой-то умелец выбросил «запасти» в мусоропровод.

Такой же случай произошел и микрорайоне Таёжный. Там дворник нашёл в траве противотанковую мину ТМ-46, оттащил её к контейнерной площадке и вызвал полицию.

Миной занялись взрывотехники ФСБ, сообщает портал komcity