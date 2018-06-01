В Хабаровске садоводы нашли мертвого бомжа в пруду

На 16-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток утонул в пруду садоводческого товарищества «Дальгипротранс» утонул бездомный мужчина.

Бомж пришел устраиваться на работу к хабаровским садоводам сторожем. Мужчина попал в трудную ситуацию и в жил в реабилитационном центре. Прежде чем отвести к потенциальному работодателю, бомжу посоветовали помыться.

Вскоре его труп нашли в паре метров от берега пруда на мелководье. Возможно, бездомный почувствовал себя плохо из-за жары, упал в воду и захлебнулся, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».