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В Хабаровске садоводы нашли мертвого бомжа в пруду
На 16-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток утонул в пруду садоводческого товарищества «Дальгипротранс» утонул бездомный мужчина.
Бомж пришел устраиваться на работу к хабаровским садоводам сторожем. Мужчина попал в трудную ситуацию и в жил в реабилитационном центре. Прежде чем отвести к потенциальному работодателю, бомжу посоветовали помыться.
Вскоре его труп нашли в паре метров от берега пруда на мелководье. Возможно, бездомный почувствовал себя плохо из-за жары, упал в воду и захлебнулся, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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