Шпорт: Дети – самое главное, что есть в жизни

Дорогие жители Хабаровского края! Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным Днем защиты детей! Дети – самое главное, что есть в жизни. Очень важно, чтобы каждый ребенок был окружен любовью и вниманием, рос здоровым и счастливым, получал качественное образование и развивал свои способности.

Вопросы детства занимают важное место в социальной политике региона. Это безусловный приоритет Правительства края и забота всего нашего общества. В крае успешно работают целевые программы содействия институтам семьи и детства, предоставляются федеральные и региональные меры поддержки, предусмотрены меры социальной помощи для молодых семей.

Все возможное мы делаем, чтобы окружить заботой и теплом детей, оставшихся без попечения родителей. Год от года количество детских домов в регионе уменьшается. Все больше ребят обретают дом и семью.

Особое внимание уделяем развитию творчества, поддержке юных дарований. Свыше 140 тысяч ребят в возрасте от 5 до 18 лет посещают 125 учреждений дополнительного образования. Мы гордимся успехами наших молодых спортсменов, музыкантов, артистов, ученых, успешно выступающих на школьных олимпиадах и спортивных соревнованиях, конкурсах и фестивалях самого высокого уровня.

1 июня – это еще и начало долгожданных каникул. Организация полноценного безопасного отдыха – еще одно важное направление. Более 75 тысяч юных жителей края отдохнут в этом году в разнообразных летних лагерях.

Желаю ребятам прекрасного отдыха и приятных впечатлений, осуществления замыслов и мечтаний!

А тем, кто в эти дни сдаёт выпускные экзамены – ни пуха, ни пера!

В.И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края