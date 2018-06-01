В Хабаровском районе на Хехцире появились новые виды журавлей

В Хабаровском районе на кордоне «Одыр» заповедника «Большехехцирский» госинспекторы наблюдали пару даурских журавлей, что само по себе явление уникальное – эта редкая птица раньше редко была замечена на пролете в этих краях.

На кордоне, оглядев хозяйство, пришел к выводу, что здесь наиболее ухоженный, по сравнению с остальными кордонами, дом, который поддерживает в надлежащем состоянии госинспектор Александр Лукин. Да и как может быть по-другому, если построил эту инфрастуктуру еще его отец, работавший также в заповеднике.

Пройдя совсем немного в сторону от кордона, небольшой отряд исследователей во главе с руководителем филиала «Большехехцирский» Константином Шайдуровым обнаружил суточный след тигра. Тигрица Карма прочно обосновалась в этом районе –комфортное проживание ей обеспечено: кормовая база богатая, о чем свидетельствуют многочисленные следы косуль и кабанов, а заповедный режим позволяет не бояться незванных гостей.

«В охранной зоне заповедника нас ожидал поистине неожиданный сюрприз,- вспоминает Владимир Андронов.- Пара японских журавлей кормилась на болотине! Эти краснокнижные птицы впервые за историю наблюдений отметились поздно осенью в прошлом году. Нынче весной один раз этих очень осторожных птиц встретили в пойме р. Чирки, и это действительно локальное открытие. Недалеко от японских журавлей видели шесть дальневосточных аистов, а, к сожалению, даурских журавлей не удалось обнаружить, но теперь будем внимательно отслеживать этот район».

Запуск квадрокоптера тоже принес приятный результат: обнаружено гнездо орлана-белохвоста, да еще и с двумя птенцами. Такое «живое» гнездо давно не наблюдалось, значит популяции птицы успешно развивается. И еще одно открытие произошло в ходе поездки: несколько белых цапель кормились в водоеме. Присутствие птиц в летний период еще не подтверждает процесс гнездования – они могут перелететь в другое место, но факт присутствия цапли давно здесь не отмечался.

«К сожалению, даурского журавля мы так и не увидели, не хватило светлого времени,- огорчается Римма Андронова.- Но это не последняя наша поездка, поэтому поиски продолжим».