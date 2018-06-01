В Хабаровском крае плавать можно только в одном месте

В Хабаровском крае пока разрешили купаться в Силинском парке Комсомольска-на-Амуре. Также ГИМС МЧС России имеется ещё одна заявка на организацию зоны отдыха у воды - на территории туристического комплекса «Заимка Плюснина». Его освидетельствование запланировано на начало июня. Всего на территории края в летний период предполагается открыть 9 мест массового отдыха людей у воды.

В регион заглянуло лето, принесло не только дождей, мошку и комаров, но и жару. Даже не умеющий плавать, нет-нет, да задумается о том, в какие бы воды плюхнуть потное тело. Самые мудрые пойдут под прохладный душ, пьяные и рисковые будут искать «дикие» пляжи, реки и озера.

Стоит напомнить, что организм, допустим, среднестатистического жителя региона подорван дымом от лесных пожаров, радоном и другими болотными газами, порой запредельно некачественными продуктами питания. Поэтому не вызывает удивления всплеск простудных заболеваний.

Это можно усугубить купанием в неразрешенных местах. Какая там зараз живет, порой, и сам Бог не ведает. К тому же иные любят под пьяную лавочку в водах побултыхаться. Тонут иногда любители побухать, идут ко дну, как «Титаники»! Так что осторожнее. господа.



