За лучшую практику освоения «дальневосточного гектара» муниципалитеты края получат денежную премию

Среди муниципальных образований края продолжается конкурс на определение лучшей практики по содействию гражданам в освоении «дальневосточного гектара». Уже сейчас из районов края в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Хабаровского края» поступило 67 заявок. Документы принимаются до 01 июля. Победители получат денежные премии из регионального бюджета. Общий призовой фонд в этом году составляет 30 млн рублей.

По информации организаторов, учитываться будет количество приступивших к освоению земли обладателей «дальневосточного гектара», размер суммы вложенных средств в обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой участков. Одним из главных критериев, по которым будет определена лучшая практика, станет количество граждан, получивших финансовую поддержку от государства на освоение гектара. Победителей выберут в трех категориях – муниципальных районов и городских и сельских поселений.

«Многие владельцы «дальневосточных гектаров» уже приступили к активному освоению земли. Появляются новые интересные проекты, которые направлены на развитие той или иной территории. Активная позиция местных властей в оказании помощи гражданам учитывается при подведении итогов конкурса. Выигранные деньги будут зачислены в местные бюджеты и направлены на развитие муниципальных образований», - отметила министр Хабаровского края – уполномоченный по вопросам «Дальневосточного гектара» Наталья Якутина.

Напомним, в прошлом году состоялся первый конкурс среди муниципальных образований на применение лучшей практики по привлечению граждан к освоению «дальневосточного гектара». Всего среди победителей распределили 15 млн рублей. По городским округам лучшую практику показал Хабаровск. Муниципалитет получил 3,7 млн рублей. Первое место среди районов занял Бикинский с выигрышем 3,7 млн рублей. Следом за ним Ульчский район – 2,1 млн рублей, третье место занял Вяземский район – 1,05 млн рублей. Среди сельских поселений места распределились следующим образом: первое место – село Орель-Чля Николаевского района (2,15 млн рублей), второе – село Покровка Бикинского района (1,1 млн рублей) и село Новоильиновка Комсомольского района (550 тыс рублей), поощрительные призы «газонокосилки».

Всего с начала действия федерального закона подано свыше 17 тысяч заявлений. На сегодняшний день уже оформлено 8061 договор на безвозмездное пользование землей. Более половины обладателей «дальневосточных гектаров» определились с разрешенным видом использования своих участков. В основном люди берут надел для строительства жилья, сельского хозяйства, пчеловодства. Популярностью пользуется туристическая деятельность и организация отдыха. Участки также планируют использовать для обслуживания автотранспорта, под склады и производственную деятельность.