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Главам муниципальных образований Хабаровского края края рассказали об электронных сервисах Россреестра
Обучающий семинар с использованием веб-технологий провели для органов местного самоуправления муниципальных районов края. На нем специалисты регионального управления Росреестра презентовали основные сервисы официального сайта ведомства.
Для удобства был выбран современный формат обучения – вебинар, который провели на базе министерства информационных технологий и связи края. Участникам мероприятия рассказали об особенностях регистрации в «личном кабинете правообладателя» на сайте Росреестра, о функциональных возможностях сервиса, представители ОМС также получили ответы на свои вопросы.
«Проведение таких обучающих занятий экономит не только время, но и позволяет оперативно обмениваться информацией и получать обратную связь. Следует отметить, что интерес к электронным сервисам в Хабаровском крае набирает обороты, вместе с ним растет и доверие к получению государственных услуг в электронном виде», - подчеркнули в управлении Росреестра по Хабаровскому краю.
Там также отметили, что электронные услуги и сервисы ведомства являются важной частью общероссийской системы электронного Правительства, которое стало возможным благодаря широкому распространению информационно-коммуникационных технологий. Многие федеральные и региональные органы власти переводят взаимодействие с населением в электронный вид, и Росреестр является одним из лидеров в этом направлении.
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