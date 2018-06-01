В Хабаровском районе производители продуктов питания презентовали новинки

В Хабаровском районе производители продуктов питания обсудили вопросы, связанные с реализацией своей продукции и расширением ассортимента.

Руководители предприятий торговли, общественного питания, крестьянско-фермерских хозяйств Хабаровского муниципального района, а также представители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края встретились в Доме культуры Хабаровского района. Организатором «круглого стола» выступила администрация Хабаровского муниципального района при участии представителей министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края. Открывая мероприятие, первый заместитель главы администрации Хабаровского муниципального района Александр Яц отметил, что на сегодняшний день на территории Хабаровского муниципального района осуществляют деятельность около трех с половиной тысяч индивидуальных предпринимателей и более тысячи юридических лиц. В сравнении с прошлым годом темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района составил 1,8%.

- Представители бизнеса активно проявляют себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше энергичных и инициативных людей в современную экономику района, - подчеркнул он.

За «круглым столом» предприниматели обсудили несколько проблем. Одна из них касалась вопроса увеличения разнообразия ассортимента продукции, представленной в торговых сетях Хабаровского района.

В рамках «круглого стола» состоялось еще совещание рабочей группы

по вопросам взаимодействия краевых производителей с торговыми сетями Хабаровского края, созданной при министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

Участники встречи поделились проблемами, связанными с реализацией продукции, произведенной на территории Хабаровского муниципального района в торговые сети и образовательные учреждения Хабаровского края. В ходе диалога многие получили исчерпывающие комментарии.

Руководители предприятий рассказали также о своем производстве, об ассортименте производимой продукции, и презентовали свои новинки. А представители организаций торговли смогли ознакомиться с ценовой политикой предприятий и задать интересующие вопросы. К примеру, о возможности заключения с производителями договоров на поставку их продукции в торговые точки.