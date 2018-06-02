Около Хабаровска размножат царицу Амура

Около Хабаровска на территории Китая в уезде Фуюань (провинция Хэйлунцзян), один рыбак выловил самку калуги длиной 3,59 метра и весом 514 килограмм. И хоть этот вид находится на грани исчезновения, в этой новости все же больше хорошего, чем плохого, ведь рыбе сохранили жизнь.

Калуга – обитатель Амурского бассейна из класса лучеперых, отряда осетрообразных, семейства осетровых. Во времена, когда активно велся ее промысел, средний промысловый вес особи был около 150 кг, так что недавно выловленную рыбину можно смело назвать гигантом. Правда, ещё в начале прошлого века часто попадались особи весом около тонны, а самая крупная известная калуга, выловленная в XVII веке, была длиной 560 сантиметров и весом почти 1200 килограмм.

Хоть в России калуга и занесена в Красную книгу, в Китае её вылов допускается по специальной лицензии, что, наряду с загрязнением Амура и браконьерством, является причиной непрекращающегося сокращения популяции.

Однако, в случае с этой немалой особью, восторжествовало благоразумие. Ее не умертвили, не выпотрошили из нее икру, а посадили рыбу в бассейн и решили использовать для искусственного воспроизводства.

В среднем, плодовитость калуги составляет около 1,5 миллиона икринок, а особь весом в 500 кг может выносить до 4 миллионов. Это действительно значимое приобретение для рыбоводства, ведь в условиях рыбоводного завода, большинство этих икринок могут стать мальками.

Конечно, рыба не молода, неизвестно сколько она может прожить и неизвестно как она отреагирует на смену обстановки – все-таки она сотню лет плавала на воле никем не замеченная, а теперь попала под стражу. Но будем надеяться, что во имя своего рода она вытерпит все муки, и, на старости лет, намечет столько икры, что все браконьеры подавятся от зависти. Осталось только решить проблему с загрязнением реки, чтобы было куда выпускать мальков.