Гала-концертом завершился в Хабаровске фестиваль «Амурские волны»

В Хабаровске завершился VII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Творческие коллективы дали финальный гала-концерт, на котором в последний раз в этом сезоне исполнили полюбившиеся хабаровчанам композиции. В церемонии закрытия принял участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«За девять дней мы стали свидетелями выступлений лучших российских и зарубежных военных духовых оркестров, - отметил Вячеслав Шпорт. - В этот раз Хабаровск посетили виртуозы из Монголии, Республики Казахстан, а также стран Евросоюза. Хочу поблагодарить наших гостей за их творческую программу. Это честь для Хабаровского края. Особые слова благодарности - начальнику военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, главному военному дирижёру, полковнику Тимофею Константиновичу Маякину. И всем участникам «Амурских волн», благодаря которым на берегу Амура состоялся этот грандиозный праздник!».

По традиции, в ходе финального дефиле прошла церемония награждения коллективов. Губернатор вручил руководителям оркестров благодарственные письма.

Напомним, что «Амурские волны» проходили в Хабаровске седьмой раз подряд. Фестиваль посетили сотни тысяч человек, а участие в нем приняли 600 музыкантов. В этот раз впервые в рамках концертной программы прошёл конкурс детских духовых оркестров. Свои таланты показали юные дарования из Хабаровского и Приморского краёв, а также Еврейской автономной области. Их выступления на фестивале станут регулярными.