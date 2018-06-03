В Хабаровском крае завершился XXIV физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов

В крае завершился XXIV физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Он проходил с 27 по 31 мая в пригороде Хабаровска. Накануне были подведены итоги соревнований.

Торжественная церемония закрытия состоялась в ДДК «Русь». В начале мероприятия приветственный адрес Правительства края был вручен председателю Хабаровской краевой организации Всероссийского общества инвалидов Владимиру Саржевскому. За активную общественную деятельность, направленную на решение важных задач по социальной защите и реабилитации инвалидов, большой личный вклад в развитие адаптивного спорта в крае, волю и мужество в достижении спортивных результатов Благодарственными письмами Губернатора Хабаровского края, Законодательной Думы Хабаровского края и ценными подарками награждены 15 самых активных членов общественной организации.

В этом году в фестивале приняли участие 19 команд из 15 городских округов и муниципальных районов края. Спортсмены соревновались за первенство по восьми видам спорта: бочче, дартсу, настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам, гонках и фигурном вождении колясок, а также пауэрлифтингу. Первое место заняла команда Хабаровского района, второе - из Комсомольска-на-Амуре и третье из Хабаровска.

«Инвалидность не должна ограничивать возможности человека в современном обществе. В зале находились люди, обладающие волевыми качествами, большим жизнелюбием, оптимизмом, которые преодолевая свой недуг, ведут активный образ жизни, занимаются спортом, творчеством. Они собственным примером доказывают, что в нашем крае у инвалидов есть возможность самореализации, возможность достижения своих целей, возможность жить полноценной жизнью. Нужно только поверить в себя», - отметил министр социальной защиты населения Хабаровского края Николай Цилюрик.

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