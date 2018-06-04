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В Хабаровске дети ищут мать
В Хабаровске 1-го июня Елена Шкамратова? 1971-го года рожднния, ушла на рынок и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Как сообщают некоторые хабаровские СМИ, Елена - мать фигуранта громкого уголовного дела.
Пост с призывом о помощи на своей странице в социальной сети Instagram разместила дочь пропавшей горожанки Вероника.
"Помогите!! Пропала мама!! Важна любая информация!!!" — обратилась девушка к своим подписчикам.
Дети просят хабаровчан, тех, кто видел женщину или владеет информацией о местонахождении женщины звонить по телефону 8 962 151 9790
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