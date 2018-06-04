В Хабаровске дети ищут мать

В Хабаровске 1-го июня Елена Шкамратова? 1971-го года рожднния, ушла на рынок и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Как сообщают некоторые хабаровские СМИ, Елена - мать фигуранта громкого уголовного дела.

Пост с призывом о помощи на своей странице в социальной сети Instagram разместила дочь пропавшей горожанки Вероника.

"Помогите!! Пропала мама!! Важна любая информация!!!" — обратилась девушка к своим подписчикам.

Дети просят хабаровчан, тех, кто видел женщину или владеет информацией о местонахождении женщины звонить по телефону 8 962 151 9790



