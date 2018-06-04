В Хабаровском крае закупки ФСС стали прозрачные

Благодаря проекту «Открытый контракт» каждый человек может узнать всю интересующую его информацию о закупках, проводимых Хабаровским отделением ФСС РФ. К таким закупкам относятся технические средства реабилитации: кресла-коляски, слуховые аппараты, трости, абсорбирующее белье, а также путевки на санаторно-курортное лечение и другие социальные услуги, стоимостью свыше 1 млн.руб.

Теперь информация об этих закупках размещается в Интернете на сайте ok.fss.ru. Таким образом любой посетитель сайта может увидеть информацию о предмете закупки, начальных (максимальных) ценах, о требованиях к товару и поставщикам. А если пользователь зарегистрируется на сайте он сможет участвовать в общественном обсуждении контрактов. Свои вопросы, замечания и предложения можно направлять через личный кабинет, созданный на сайте. В свою очередь специалисты ФСС рассмотрят обращение, проведут оценку и уведомят о принятом решением.

Стоит отметить, что компонент «Открытый контракт» дает возможность участвовать в публичной дискуссии любым пользователям, это могут быть как поставщики товаров и услуг, так и сами граждане, для которых осуществляются эти закупки, которые больше остальных знают свои потребности.

На «Открытый контракт» возложены ожидания повышения качества и эффективности проводимых закупок, что в свою очередь позволит обеспечивать людей, имеющих инвалидность максимально качественными и комфортными средствами реабилитации.

Хабаровское отделение ФСС РФ приглашает всех желающих и заинтересованных граждан на сайт ok.fss.ru, чтобы высказать свое мнение или предложения о планируемых закупках.