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В Хабаровске проблемы с холодным водоснабжением в 32-х домах
В Хабаровске из-за различных повреждений на сетях горячего водоснабжения нет в 32 домах краевого центра в различных районах города. Отключений холодной воды нет.
В городе не работает 29 лифтов.
Вчера днем на дорогах краевого центра работало 77 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 15 машин. Вывезено 137,5 кубометров смета и мусора.
За сутки в Хабаровске произошло 22 ДТП. Зафиксировано 15 возгораний, на пульт «03» поступило 698 вызовов.
Сегодня утром на городские маршруты вышло 641 единица общественного транспорта: 36 трамваев, 20 троллейбусов, 585 автобусов. Еще 73 автобуса вышли на пригородные маршруты.
Днем в Центральном районе отключили свет. На электросетях произошла авария. Время, которое потребуется на восстановление, в диспетчерской службе назвать не смогли. Таковы уж традиции.
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