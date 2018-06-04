В Хабаровске проблемы с холодным водоснабжением в 32-х домах

В Хабаровске из-за различных повреждений на сетях горячего водоснабжения нет в 32 домах краевого центра в различных районах города. Отключений холодной воды нет.

В городе не работает 29 лифтов.

Вчера днем на дорогах краевого центра работало 77 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 15 машин. Вывезено 137,5 кубометров смета и мусора.

За сутки в Хабаровске произошло 22 ДТП. Зафиксировано 15 возгораний, на пульт «03» поступило 698 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 641 единица общественного транспорта: 36 трамваев, 20 троллейбусов, 585 автобусов. Еще 73 автобуса вышли на пригородные маршруты.