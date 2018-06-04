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Завершается аккредитация СМИ на «Дни международного бизнеса» в Хабаровске
Завершается процедура аккредитации представителей средств массовой информации для работы на крупнейшем деловом экспортном форуме «Дни международного бизнеса». Мероприятие впервые пройдет в Хабаровске 10-12 июня. Подать редакционные заявки необходимо до 7 июня включительно по адресу электронной почты press@ibdays.com.
Напомним, краевую столицу с бизнес-миссией посетят делегации десяти стран –Японии, Китая, Вьетнама, Республики Корея, США, Индии, КНДР, Белоруссии, Малайзии и Монголии. В их состав войдут, как топ-менеджмент коммерческих предприятий, так и руководители регионов-партнеров Хабаровского края, представители крупных компаний в России.
В рамках деловой программы будут организованы индивидуальные деловые переговоры для предпринимателей. По итогам форума эксперты ожидают заключения ряда экспортных сделок между бизнесменами Хабаровского края и представителями сельскохозяйственной, лесной, туристической отрасли и розничной торговли КНР.
Кроме того, запланированы телемосты, семинары и мастер-классы от ведущих российских, китайских, корейских, вьетнамских, индийских бизнесменов – основателей успешных стартапов и действующих проектов. Приглашенные специалисты расскажут о создании и развитии бизнеса, ориентированного на внешние рынки. Экспортеры поделятся реальными историями успехов и проведут ликбез по проектному менеджменту.
Инициатором и организатором мероприятия выступает Правительство региона.
Официальный сайт форума – www.ibdays.com.
Зарегистрироваться, а также ознакомиться с мероприятиями деловой программы можно на сайте http://ibdays.com/.
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