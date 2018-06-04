В Хабаровском крае более 1900 выпускников напишут ЕГЭ по истории и химии

Сегодня выпускники школ проверяют свои знания в химии и истории. Эти предметы не являются обязательными, одиннадцатиклассники пишут их по выбору. Для проведения двух экзаменов в крае будут задействованы 35 ППЭ.

Как сообщили в региональном министерстве образования и науки края, на химию зарегистрировались 583 человека. Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 35 заданий с краткими и развернутыми ответами. Отведенное время для выполнения – 3 часа 30 минут (210 минут). Выпускникам для прохождения минимального порога необходимо набрать не менее 36 баллов.

Экзамен по истории сдадут 1 358 одиннадцатиклассников. Контрольно-измерительный материал по этому предмету состоит из двух частей, включающих 25 заданий. Выполнение всей экзаменационной работы составляет 3 часа 55 минут (235 минут). За это время выпускнику необходимо набрать не менее 32 баллов для преодоления порога.

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня, апелляции о несогласии с выставленными баллами принимаются до 22 июня.

Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июля. В этом году впервые используется технология печати всех контрольно-измерительных материалов в аудиториях с компакт-диска в присутствии участников экзамена.