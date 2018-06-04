Вячеслав Шпорт проголосовал на праймериз «Единой России»

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в процедуре предварительного голосования, которое проводит партия «Единая Россия». Глава региона посетил участок, расположенный в хабаровской гимназии №3 имени М.Ф. Панькова. В рамках праймериз проходит отбор кандидатур от партии для выдвижения на выборах мэра Хабаровска.

«Предварительное голосование – действенный механизм партийной демократии. На достойном уровне в нашей стране его проводит только партия «Единая Россия». Это непростая процедура, но партия осознает необходимость такого голосования, которое позволяет более тщательно отобрать кандидатуры для выдвижения в ходе предстоящих выборов. Мэр Хабаровска - крайне ответственный пост. Кандидат, в первую очередь, должен быть порядочным и честным перед своими избирателями. Этими качествами должен обладать любой политический деятель. Есть еще ряд качеств, которыми должен обладать глава муниципального образования – например, хорошие организаторские, управленческие навыки. Но это все приобретается со временем, а вот порядочность – это приоритетное качество», - отметил глава региона.

Напомним, свои кандидатуры в рамках праймериз выдвинули директор УК «Дальневосточная сервисно-ремонтная компания - Горький» Алексей Болванович, заместитель директора ООО «Региострой» Сергей Елизаров, вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а также финансовый директор ЗАО «ДВ-Регион» Игорь Симонов.

Первые результаты будут известны уже сегодня. Предварительное голосование «Единой России» проходило не только Хабаровске, но и в муниципальных районах. На территории края работало 132 счетные комиссии. Проголосовать мог любой житель региона.