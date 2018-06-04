Губернатор Вячеслав Шпорт встретился с Послом Франции в России Сильви Берманн

В Хабаровске с рабочей поездкой сегодня находится Посол Франции в России Сиильви Берманн. В Правительстве края состоялась встреча с Губернатором Вячеславом Шпортом. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере.

Вячеслав Шпорт отметил, что визит Посла в регион проходит сразу после Петербургского международного экономического форума, в котором Президенты России и Франции принимали самое активное участие.

Франция давно в списке внешнеторговых партнеров Хабаровского края, но пока объем товарооборота невелик. Вячеслав Шпорт подчеркнул, что регион готов к расширению сотрудничества, прежде всего – в сфере инвестиций. Губернатор края рассказал о новых преференциальных режимах Дальнем Востоке, работе краевых властей с зарубежными партнерами, формировании благоприятного делового климата.

Вячеслав Шпорт также подчеркнул, регион и впредь намерен развивать гуманитарные связи. Так, Тихоокеанский государственный университет уже несколько лет реализует совместную магистерскую программу с одним из старейших и крупнейших университетов Франции – Университетом Монпелье. Кроме того, с 2016 года в рамках сотрудничества ТОГУ с Международным центром педагогических исследований города Севр на регулярной основе проводятся курсы повышения квалификации преподавателей.

Сегодня в рамках визита в краевую столицу Сильви Берманн встретится с представителями органов власти и деловых кругов, а также посетит ряд предприятий, расположенных в территории опережающего развития «Хабаровск».