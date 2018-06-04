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Хабаровские легкоатлеты завоевали три медали командного чемпионата России
В Смоленске завершился командный чемпионат России по легкой атлетике. Спортсмены Хабаровского края стали обладателями двух золотых и одной серебряной медали.
Так, Илья Глазунов - первый в прыжках в длину среди мужчин. Его результат – 7 метров и 68 сантиметров. Как отметили в министерстве физической культуры и спорта, спортсмен также установил свой личный рекорд. В этой же дисциплине у женщин Яна Никулина стала обладательницей серебряной медали. Результат хабаровчанки 6 метров 39 сантиметров. Победительнице Елене Соколовой из Белгородской области она уступила всего три сантиметра.
Возвращается в строй после рождения дочери зимняя чемпионка мира и Европы в тройном прыжке Екатерина Конева. Хабаровчанка на чемпионате России показала десятый результат сезона в мире — 14,45. Одна из лучших прыгуний планеты очень ровно сделала свою серию, улетев в четырех попытках за 14 метров. Но пока Конева не может выступать на международных стартах, так как ИААФ не подтверждает ей нейтральный статус.
Еще двое легкоатлетов краевой сборной не вошли в число призёров: Валерия Зырянова заняла четвертое место в толкании ядра, а Даниил Цыплаков стал пятым в прыжках в высоту.
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