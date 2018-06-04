В многофункциональных центрах жителям Хабаровского края края предоставляют дополнительные платные услуги

В филиалах МФЦ города Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре жителям готовы предоставить дополнительные платные услуги. Так, в офисах многофункциональных центров заявителям помогут заполнить декларацию на получение налогового вычета при покупке квартиры, оплате обучения или лечения.

За плату граждане также смогут оформить договоры купли-продажи, дарения, мены, соглашений всех форм, установленных законодательством Российской Федерации. После заключения договоров и соглашений у заявителей есть возможность сдать свои документы в МФЦ на регистрацию права собственности и в назначенное время получить свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним.

Как отметили в министерстве информационных технологий и связи, основная цель расширения спектра оказываемых МФЦ услуг – удобство граждан, когда они могут все оформить в одном месте и в максимально короткие сроки.

Еще одно направление работы - оказание услуг бизнесу. Напомним, в МФЦ края уже не первый год организовано предоставление обширного перечня государственных сервисов для малого и среднего предпринимательства. Услуги объединены в комплекс «Открытие своего дела», и дают самые разнообразные возможности для клиентов, начиная от государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве ИП, предоставления сведений из ЕГРН, и заканчивая выдачей разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Теперь у юридических лиц и предпринимателей есть возможность резервирования банковского счета, который необходим для начала осуществления финансово-хозяйственной деятельности, без посещения банка. Дополнительно для субъектов МСП, оформивших эту услугу, ряд финансовых учреждений предоставляет льготные условия по своим банковским продуктам.

Ознакомиться с расценками можно на сайте МФЦ или по единому федеральному номеру 8-800-100-4212, звонок бесплатный.

Сегодня в регионе действуют 18 офисов и 80 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ. На сегодняшний день жителям региона доступны 537 государственных и муниципальных услуг.