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В Комсомольске-на-Амуре родственника-живодера сдали полицейским
В Комсомольске-на-Амуре мужчина на глазах малолетней племянницы забил домашнего кота до смерти. Сестра мужчины попыталась спасти животное, обратилась в ветеринарную клинику. Однако, все было тщетно. Женщина обратилась в полицию.
Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными», направлено в суд.
Мужчине светит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.
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