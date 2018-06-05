Шпорт: Коллектив Хабаровского театра юного зрителя доказал свой высокий профессионализм

Губернатор края Вячеслав Шпорт провел встречу с коллективом Хабаровского театра юного зрителя, ставшего лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска».

Напомним, что жюри престижной премии поставило высокие оценки спектаклю «Детство» по повести Льва Толстого, присудив хабаровскому коллективу специальную премию за тонкое и сценически выразительное прочтение повести. Как отметил режиссер постановки и художественный руководитель театра Константин Кучикин, игра актеров вызвала положительные отклики практически у всех членов жюри национальной премии.

Губернатор поблагодарил коллектив за хорошую работу. По словам Вячеслава Шпорта, получение национальной премии - свидетельство высокого профессионализма коллектива, а также доказательство того, что в регионе развитию театрального искусства уделяется большое внимание.

«Наш край единственный среди всех субъектов Дальнего Востока получил высокую награду в четвертый раз. И это не случайно. Поддержка театральной деятельности – приоритет нашей работы. Более 20 лет мы проводим краевой театральный конкурс с участием профессиональных критиков страны, первыми на Дальнем Востоке ввели звание Заслуженный и Народный артист Хабаровского края. Помогаем расширять географию гастрольной деятельности», - сказал Вячеслав Шпорт.

По словам Губернатора края, 2019 год объявлен Годом театра в России. Благодаря этому статусу, а также профильным программам поддержки планируется активизировать гастрольную и фестивальную деятельность, больше создавать современных постановок, укрепить материально-техническую базу.

Напомним, что за историю Хабаровского театра юного зрителя в нем было поставлено около 400 спектаклей по пьесам современных драматургов, русских и зарубежных классиков. Театр ведет активную гастрольную деятельность.

В творческий состав входит восемь Заслуженных артистов России.

Спектакли ТЮЗа неоднократно принимали участие в региональных, всероссийских и международных фестивалях.

В 2010 коллектив получил премию Правительства РФ в области культуры за спектакль по сказке А.С. Пушкина «Сказка о Золотом петушке». В апреле 2015 года театр удостоен специальной премии Союза театральных деятелей России в номинации «За весомый вклад в развитие детского театра России».