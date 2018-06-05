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В Хабаровском районе было выявлено 62 нарушения в заповедных местах
В Хабаровском районе за первое полугодие в заповеднике «Большехехцирский» и в государственном природном заказнике федерального значения «Хехцирский» госинспекторами было выявлено 62 нарушения.
Во время планового рейда был задержан гражданин, незаконно находящийся в охранной зоне заповедника с огнестрельным оружием. При задержании он и не скрывал, что шел в заповедник за черемшой, а ружье прихватил на всякий случай, вдруг медведь нападет. На нарушителя наложен административный штраф, оружие изъято.
В районе бывшего пионерского лагеря МВД, а ныне неизвестной организации, во время патрулирования инспекторы наткнулись на неприятную находку. На заповедной территории неизвестными лицами размещен бытовой мусор. При последующем осмотре была обнаружена закопанная труба, через которую, предположительно, могли сливаться жидкие бытовые отходы на территорию заповедника. Сумма предварительного ущерба составляет 22 тыс. руб.
По данному факту возбуждено административное расследование. В целях привлечения виновных лиц к ответственности филиал «Большехехцирский » обратился в ОМВД по Хабаровскому району с соответствующим заявлением.
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