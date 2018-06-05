Хабаровский край завалят клубникой

Собственно говоря, эта ягода правильно называется «земляника садовая». О том, как правильно выращивать эту ягодную культуру, расскажут 11 июня участникам выездного отраслевого семинара на открытом воздухе для получателей «дальневосточного гектара» в Хабаровске.

Кстати, в Хабаровском крае Олег Росинский бросил строительный бизнес, оформил «дальневосточный гектар» в поселке Обор района имени Лазо. Бывшее хоббби – выращивание садовой земляники стало профессией.

- Я пробую выращивать сразу несколько сортов. Из Голландии я заказал 15 селекционных сортов клубники – сейчас уже третий сезон, как я изучаю их свойства. По итогам года планирую определить сорта-лидеры, чтобы сконцентрироваться на их выращивании, - рассказал предприниматель.

В прошлом году мужчина собрал около 1,5 тонн клубники, Всю ягоду он продал при помощи социальных сетей в интернете.

Фермер выращивает клубнику, используя экологически чистые технологии. В планах предпринимателя заняться «лысенковщиной» - найти и адоптировать к местным условиям наиболее подходящие и масштабировать производство.

Если вернуться к семинару, то заочное участие в нем примет Ирина Козлова, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», специалист по технологиям производства ягод и посадочного материала земляники, имеющая огромный опыт сопровождения проектов в европейской части страны.

- Замещение импортной продукции возможно в объеме до 3-5 тысяч тонн, что открывает хорошие возможности для получателей дальневосточного гектара. Более 10 получателей «дальневосточных гектаров» уже заявили о своих планах выращивать ягоды (землянику, малину, голубику) и лекарственные растения, на общей площади более 30 га, - рассказал Михаил Смирнов, руководитель проекта агро-промышленного комплекса Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. - Если рассматривать только заявленные проекты по землянике, их реализация обеспечит инициаторам выручку ежегодно более 18 млн рублей, не менее 14 млн рублей составят доходы обслуживающих предприятий и частных лиц, а занятость в сезон составит до 250 человек.