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Радость-то какая: Прожиточный минимум в Хабаровском крае рванул на 21 рубль
Радуйтесь, жители Хабаровского края! Теперь заживем! Величина среднего прожиточного минимума теперь 12 975 рублей. По сравнению с минимумом, рассчитанным на основе цен последнего квартала 2017 года, нынешний показатель увеличился на 21 рубль, или 0,2%.
Как считают специалисты, все подорожало в регионе – и еда, и промтовары. Здесь любой житель края согласно кивнет головой: «Ой, подорожало! Ой, уже и ремень, чтоб пояс затянуть, купить не на что!». И тут специалисты осекают паникеров. Оказывается, рост стоимости продуктового набора составил 46 рублей, а непродовольственных товаров 1 рубль. Интересно, а в какие магазины ходят эти специалисты?
Для трудоспособных жителей края величина прожиточного минимума составила 13 779 рублей (-28 рублей), для пенсионеров – 10 460 рублей (-32 рубля), для детей – 13 697 рублей (+245 рублей).
Одно радует. Что лето. Будем живы - не помрем, если конечно в Краснодар не свалим, не так ли?
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