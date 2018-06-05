Радость-то какая: Прожиточный минимум в Хабаровском крае рванул на 21 рубль

Радуйтесь, жители Хабаровского края! Теперь заживем! Величина среднего прожиточного минимума теперь 12 975 рублей. По сравнению с минимумом, рассчитанным на основе цен последнего квартала 2017 года, нынешний показатель увеличился на 21 рубль, или 0,2%.

Как считают специалисты, все подорожало в регионе – и еда, и промтовары. Здесь любой житель края согласно кивнет головой: «Ой, подорожало! Ой, уже и ремень, чтоб пояс затянуть, купить не на что!». И тут специалисты осекают паникеров. Оказывается, рост стоимости продуктового набора составил 46 рублей, а непродовольственных товаров 1 рубль. Интересно, а в какие магазины ходят эти специалисты?

Для трудоспособных жителей края величина прожиточного минимума составила 13 779 рублей (-28 рублей), для пенсионеров – 10 460 рублей (-32 рубля), для детей – 13 697 рублей (+245 рублей).

Одно радует. Что лето. Будем живы - не помрем, если конечно в Краснодар не свалим, не так ли?