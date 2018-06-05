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В Хабаровске к ликвидации «Счастья» приложили ручку пролетарии
Пока высокие чины, силовики, чиновники и «обыкновенные» предприниматели борются за свое «Счастье», простые жители Хабаровска по-своему решают эту проблему.
К полицейским обратился директор предприятия, строящего здание ТЦ «Счастье». Он пояснил, что неизвестные пролетарии в течение продолжительного времени воровали со стройки медь. Потомки тех, кто в свое время строил «светлое будущее» под незабвенное «до основанья мы разрушим», за год наворовали на полтора миллиона.
Может быть, это и не всплыло, если бы Арбитражный суд не постановил: «Счастью быть!» и не разрешил бы продолжение строительства. Понятно, что сотрудники юридического отдела управления ФСИН по Хабаровскому краю подали кассационную жалобу по поводу завершения строительства торгового комплекса «Счастье». Заседание в Арбитражном суде Дальневосточного округа назначено на 24 июля.
Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».
В настоящий момент выйти на след преступника не удалось. Проводится расследование, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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