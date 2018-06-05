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В Комсомольске-на-Амуре большой полицейский чин организовал экобанду
На каждую вертлявую муфту найдется свой железный штырек. Об этом забыли в Комсомольске-на-Амуре 47-летний бывший начальник МРЭО ГИБДД Богатырёв и четыре его товарища. Больше года шло следствие в отношении этой банды, специализирующейся на незаконной добыче, хранении и перевозке особо ценной краснокнижной рыбы. Общая сумма ущерба превысила 5,5 миллионов рублей.
С сентября 2016-го года по июнь 2017-го экобандиты ловили в Амуре, в районе села Новоильиновка, калугу и осетра.
Почти год назад 24 июня в районе 4-го километра автомобильной трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре сотрудники ФСБ задержали микрогрузовик с 200 килограммами чёрной икры и 126 частей рыб осетровых пород.
«Просто рыбки захотелось! Ну детям, теще на именины!»
В ходе обыска в доме у бандитов следователи изъяли ещё 186 частей осетра.
Понятно, что главным был бывший начальник МРЭО ГИБДД Богатырёв. Следствие утверждает, что именно он организовал банду. Руководством полиции он был уволен из органов.
И если подельники бывшего силовика повинились и раскаялись, то он свою вину не признал.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал komcity
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