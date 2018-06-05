Хабаровчане ответят перед законом за выгул собаки без поводка и намордника

В Хабаровске более чем в 80% случаев набрасываются на людей домашние и полудомашние собаки, живущие на складах и производственных базах. Во время свадеб около помоек наиболее агрессивны особи женского пола, она охраняют кормовую базу для будущего потомства.

Казалось, соблюдай правила, выгуливай питомца в наморднике и на поводке и горя не принесешь, а точнее твоя собака не принесет окружающим людям. Но не такие некоторые хабаровчане. Что ими движет? Беспечность? Ненависть к людям? Сами воли не имеем, так хоть пусть собачка порезвится?

Страшно, когда такие собаки грызут детей. Сколько искалеченных юных хабаровчан на совести таких горожан!

Теперь усложнится жизнь у таких граждан. Депутаты Госдумы добавили пункты в законопроект, обязывающий владельцев крупных животных регистрировать своих питомцев в территориальном подразделении Россельхознадзора или в ветеринарной службе. Помимо этого, стоит напомнить, питомцев обязательно нужно будет чипировать с будущего года.

- Закон вводит обязательную регистрацию собак потенциально опасных пород. Речь идет о бойцовых собаках — чтобы составить учет, и в случае, если происходит какой-то инцидент, можно было четко установить владельца этой собаки. И закон вводит минимальные требования по правилам выгула собак потенциально опасных пород — намордник и ошейник, - рассказал журналисту «Коммерсанта» Владимир Бурматов, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды .