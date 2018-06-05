В Хабаровском крае сегодня стартует Всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур»

Первая смена Дальневосточного молодежного форума «Амур» объединит талантливую молодежь из 18 регионов страны. На «Города будущего» приедут делегаты со всех территорий Дальнего Востока, а также из Крыма, Севастополя, Свердловской, Тульской, Омской, Челябинской областей, Красноярского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Смена пройдет 12-18 июня на ГЛК «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. Здесь соберутся молодые инженеры, предприниматели, урбанисты, представители рабочей молодежи. Их целью будет сформировать банк идей по развитию инфраструктуры дальневосточных территорий, в том числе Комсомольска-на-Амуре.

Вторая смена «Дальневосточный характер» состоится 20-26 июня. Здесь молодежь представит свои проекты в области промышленного производства, выпуска инновационной продукции, транспорта, экологии, туризма, культуры и др. Кроме того, ожидаются новые предложения по реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре». Авторы лучших проектов смогут получить грантовую поддержку на общую сумму более 4 млн. рублей.

Всего в форуме примут участие 500 молодых активистов, а также гости, волонтеры, приглашенные эксперты. Более половины делегатов – молодежь Хабаровского края.