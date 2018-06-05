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В Хабаровске презентуют «Дальний Восток»
В Хабаровске презентация третьего номера журнала «Дальний Восток» состоится 15 июня в Тигровом зале краевой научной библиотеки. Начало в 18.00.
По традиции вечер откроет главный редактор журнала А. Николашина с кратким обзором опубликованных текстов.
Более подробный обзор прозаических произведений сделает редактор отдела прозы Т. Савельева, поэзию представят редактор отдела поэзии Е. Добровенская и кандидат филологических наук Е. Крадожен-Мазурова.
Материалы по рубрикам «Окно в природу», «Очерк и публицистика» и «Страницы истории» представит редактор публицистики Л. Гарднер. Слово будет предоставлено и автору очерка «Колыбель амурского лосося» биологу С. Золотухину.
На презентации можно будет познакомиться с выставкой работ хабаровской художницы и фотографа Светланы Тикановой. О ней расскажет ее подруга, хабаровский поэт Антонина Климина.
Предполагается также участие поэтов, чтецов, музыкантов и исполнителей авторских песен.
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