В Хабаровске презентуют «Дальний Восток»

В Хабаровске презентация третьего номера журнала «Дальний Восток» состоится 15 июня в Тигровом зале краевой научной библиотеки. Начало в 18.00.

По традиции вечер откроет главный редактор журнала А. Николашина с кратким обзором опубликованных текстов.

Более подробный обзор прозаических произведений сделает редактор отдела прозы Т. Савельева, поэзию представят редактор отдела поэзии Е. Добровенская и кандидат филологических наук Е. Крадожен-Мазурова.

Материалы по рубрикам «Окно в природу», «Очерк и публицистика» и «Страницы истории» представит редактор публицистики Л. Гарднер. Слово будет предоставлено и автору очерка «Колыбель амурского лосося» биологу С. Золотухину.

На презентации можно будет познакомиться с выставкой работ хабаровской художницы и фотографа Светланы Тикановой. О ней расскажет ее подруга, хабаровский поэт Антонина Климина.

Предполагается также участие поэтов, чтецов, музыкантов и исполнителей авторских песен.