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В Хабаровске всю неделю будет прохладно и дождливо
В Хабаровске дождь, а значит все основыне следы жизнедеятельности пенсионеров-садоводов, подростков и просто обыкновенных поджигателей. потушены. хотя. если горят торфянники, никакая сырость с неба их не потушит. Так и будут тлеть, а горожане дышать продуктами тления. На фоне этого всякая пропаганда отказа от курения смотрится , как издевка, ну а любители ЗОЖ, топчущие асфальт в городе- смертниками.
Днем 6 и 7 июня по всей территории Хабаровского края пройдут интенсивные дожди, в остальные дни прогнозируются локальные дожди грозового характера. Они пройдут не по всем районам Хабаровского края. с учетом порывов северо-восточного ветра и сниженных температур, рабочая неделя будет прохладной.
К середине недели ночью температура будет от +7 до +9 градусов, а днем +24, к концу недели днем воздух прогреется до +16...+18 градусов.
О ЖКХ и прочих прелестях городской жизни
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