В Хабаровске всю неделю будет прохладно и дождливо

В Хабаровске дождь, а значит все основыне следы жизнедеятельности пенсионеров-садоводов, подростков и просто обыкновенных поджигателей. потушены. хотя. если горят торфянники, никакая сырость с неба их не потушит. Так и будут тлеть, а горожане дышать продуктами тления. На фоне этого всякая пропаганда отказа от курения смотрится , как издевка, ну а любители ЗОЖ, топчущие асфальт в городе- смертниками.

Днем 6 и 7 июня по всей территории Хабаровского края пройдут интенсивные дожди, в остальные дни прогнозируются локальные дожди грозового характера. Они пройдут не по всем районам Хабаровского края. с учетом порывов северо-восточного ветра и сниженных температур, рабочая неделя будет прохладной.

К середине недели ночью температура будет от +7 до +9 градусов, а днем +24, к концу недели днем воздух прогреется до +16...+18 градусов.

О ЖКХ и прочих прелестях городской жизни

По состоянию на 7 утра 5 июня из-за различных повреждений на сетях горячего водоснабжения нет в 30 домах краевого центра в различных районах города.

Отключений холодной воды нет. В городе не работает 28 лифтов.

Вчера днем на дорогах краевого центра работало 190 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 13 машин. Вывезено 141,9 кубометров смета и мусора.

За сутки в Хабаровске произошло 35 ДТП. С улиц эвакуирован 21 автомобиль нарушителей правил парковки. Зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступило 698 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 644 единицы общественного транспорта: 36 трамваев, 20 троллейбусов, 588 автобусов. Еще 73 автобуса вышли на пригородные маршруты.