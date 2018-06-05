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В Хабаровске серьезной собаке нужен ответственный хозяин
В Хабаровске этого ротвейлера прежний хозяин держал в железном гараже зимой и летом. Солнечный свет пес видел только через узкую дверную щель, ел один раз в четыре дня сухой хлеб и воду пил так же редко. Плюс ко всему, хозяин его бил в те редкие моменты, когда приезжал в деревню.
- Мы думали, что у Боя будет очень тяжелый случай адаптации, но нет, все совсем неплохо. Собака уже приходит в норму, слушается владелицу передержки. Единственный момент - Бою нужен хозяин, который привык общаться с большими серьезными собаками. Что это значит? Такие собаки периодически любят показывать свой характер. И вот здесь нужно вовремя показать собаке строгим голосом и твердой рукой за ошейник или поводок, кто в доме хозяин", - пишут зоозащитникои в социальной ссети. - Самым хорошим домом для парня был бы загородный, или база, предприятие с вольерами, где Бой может днем сидеть закрытый, а ночью свободно бегать и охранять территорию. На цепь таких собак садить нельзя, как это делает подавляющее большинство людей. Поэтому, если кому-то из ваших друзей Бой приглянулся, очень будем рады помочь адаптировать его на новом месте. И в добрый путь в новую трудовую жизнь
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