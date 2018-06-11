В Хабаровске пройдет веселый фестиваль для больших и маленьких «Выходи играть»

10 и 11 июня 2018 года в Хабаровске пройдет интерактивный открытый краевой фестиваль «Выходи играть», в рамках краевого фестиваля «Люблю тебя, моя Россия», посвященный Дню России.

Фестиваль приглашает хабаровчан и гостей города провести выходные на свежем воздухе всей семьей и получить радость от общения друг с другом и своим детьми.

На праздничные выходные парковая территория у Арены «Ерофей» станет городом игр и развлечений для всех возрастов. Больших и маленьких зрителей и гостей праздника ждут веселые игры и забавы, занимательные конкурсы, познавательные мастер-классы и большая концертная программа. На просторной площадке любители активного отдыха смогут поиграть в лазертаг, принять участие в веселых стартах иподвижных играх от детских спортивных клубов города (10 июня). Для любителей интеллектуальных соревнований будут работать интерактивные познавательные площадки «Детская яркая планета» и «Игра ГО», «Музейный пикник» и интерактивные викторины «Большие книжные гонки», «Горжусь историей своей страны», «Моя родина – Хабаровский край». Заряд позитивных эмоций подарят специалисты учреждений культуры, ведущие игровых программ, театральные и творческие коллективы.

Для тех, кто хочет попробовать себя в творчестве театральные спектакли, мастер-классы и актерские тренинги, «Курс молодого ведущего» и «Очумелые ручки» Не забыли организаторы и самых маленьких посетителей фестиваля «Выходи играть». Для них организованы игровая программа «Поиграй-ка!» и спектакли от театрального коллектива «Взрослые и дети», мастер-класс «Рисуем пластилином». Веселить маленьких зрителей будут аниматоры.

Фестиваль «Выходи играть» приглашает посетить праздник всей семьей, отдохнуть от суетливых будней и провести время с детьми. А сохранить память о ярких моментах и счастливом, дружном отдыхе всей семьей помогут тематические фотозоны и фото на память с логотипом фестиваля от фотосалона «Cheesephoto».

Время работы площадок 10 июня с 10:00 до 18:00.11 июня с 15:00 до 18:00

Большой семейный праздник игр и радости для хабаровчан подготовят аниматоры, организаторы праздников и игровых программ, детские и молодёжные творческие коллективы, спортивные секции, национальные центры, коллективы и объединения центров дополнительного образования.