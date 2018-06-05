В Хабаровском крае продолжает работу интернет портал «ГОЛОС 27»

Жителям края предлагают оценить работу органов местного самоуправления. На специальном интернет-портале «Голос 27» эффективность деятельности глав муниципальных образований и руководителей крупных предприятий региона определяется по пятибалльной шкале.

Система «Голос 27» появилась в регионе в 2013 году. Она является уникальным форматом диалога власти и общества и пользуется популярностью у граждан. С начала 2018 в онлайн-опросе приняли порядка 2,5 тыс. человек. Всего же с момента реализации проекта, возможностью оценить работу ОМС и предприятий региона жители края воспользовались практически 67 тыс. раз

Как напомнили в министерстве информационных технологий и связи края, при оценке муниципалитетов учитываются следующие критерии: удовлетворенность качеством услуг ЖКХ, автомобильных дорог, организацией транспортного обслуживания, а также удовлетворенность работой руководителя ОМС в целом. Насколько эффективно справляются со своей работой предприятия, определяется исходя из: времени предоставления услуг и времени ожидания в очереди, вежливости и компетентности сотрудников, доступности и полноты информации о работе организации.

При этом жители региона могут не только оценить работу властей, но и внести предложения по улучшению облика своего города или поселка. В рамках проект «СИЛА», созданного на базе портала «Голос 27» , организован конкурс инициатив по благоустройству. Лучшие из проектов могут претендовать на получение субсидий из краевого и местного бюджетов.

Еще один интернет-проект Правительства края – «Открытый регион» – разработан как портал народного контроля. Его основная функция - упрощение процедуры подачи обращения в органы власти. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале open27.ru либо воспользоваться учетной записью для сайта «Госуслуг».

Здесь можно прочитать ответы на вопросы, поступившие от жителей края, или одним кликом поддержать обращение другого гражданина. В своем "Личном кабинете" пользователь может наблюдать за всеми перемещениями своего обращения, у кого оно в данный момент находится и кому в итоге будет отписано для принятия решения. При этом система сама определит, в какое ведомство отправить то или иное обращение. Для удобства пользователей разработано мобильное приложение для Андроид и iOS.