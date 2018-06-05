Шпорт: У боевых искусств в крае надежное будущее

убернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел рабочую встречу с исполнительным директором Общероссийского союза общественных объединений «Российский союз боевых искусств» Рамилем Габбасовым. В центре внимания были вопросы, связанные с развитием различных видов единоборств в регионе.

Рамиль Габбасов подчеркнул, что Хабаровский край прочно закрепил статус одного из главных центров боевых искусств в стране. Только за последние годы в регионе состоялись чемпионаты России по дзюдо, киокусинкай, самбо. Проводится много региональных и краевых соревнований. В их числе Дальневосточные игры боевых искусств, которые состоялись в региональном центре в середине марта. Участники отметили хорошую организацию.

По его словам, не случайно Хабаровск выбран местом проведения показательных выступлений и мастер-классов лучших бойцов Страны восходящего солнца. Мероприятие пройдет в рамках Года Японии в России. Ответный визит российская делегация совершит в ноябре. В ее состав войдут спортсмены из Хабаровского края.

«Хочу вас поблагодарить за большой личный вклад в развитие боевых единоборств в регионе. Благодаря большой поддержке со стороны Правительства края соревнования проходят на высоком уровне, а единоборства в регионе – развиваются», - подчеркнул Рамиль Габбасов.

Губернатор края отметил, за последние 10 лет в Хабаровском крае построены и реконструированы десятки крупных спортивных объектов. Инфраструктура создается во всех муниципальных образованиях в рамках различных целевых программ.

«Популяризации здорового образа жизни мы уделяем большое внимание. Во многом благодаря этому число систематически занимающихся спортом в нашем крае ежегодно растет. Большую роль в этом конечно играет проведение крупных спортивных мероприятий, после которых молодежь начинает увлекаться спортом. Это наше будущее. Скоро сдадим дворец единоборств «Самбо», который станет центром притяжения профессионалов и любителей этого вида спорта. Уверен, у боевых искусств в крае надежное будущее», - сказал Вячеслав Шпорт.