В Хабаровске выпускники богословских курсов посадили «Мамврийский дуб»

В Хабаровской духовной семинарии состоялся выпускной акт факультета религиозного и дополнительного образования. Выпуск слушателей богословских курсов стал уже десятым в истории духовной школы.

По сложившейся традиции выпускники передали виноградную лозу своим преемникам — будущему третьему курсу, и совместно исполнили песню, во время которой на экране демонстрировалось слайд-шоу из фотографий, иллюстрирующих прошедшие годы обучения.

С напутственным словом к собравшимся обратилась декан факультета религиозного и дополнительного образования Хабаровской духовной семинарии Наталия Солодова. В своем выступлении Наталия Валентиновна отметила интересный выбор тем выпускных работ, среди которых — «Образ царственной церковности в России на примере династии Романовых. Николай II», что особенно символично в год 100-летия гибели Царской семьи, а также работы на догматические темы из святоотеческого наследия Православной Церкви: «Аскетическое учение преподобного Антония Великого», «Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Учение о синергии», «Преподобный Максим Исповедник как экзегет». Декан подчеркнула, что благодаря полученному в стенах семинарии дополнительному образованию студенты могут легко общаться на сложные богословские темы.

По еще одной традиции факультета выпускники посадили во дворе семинарии дерево, которому дали название «Мамврийский дуб».

Помимо богословских курсов, в этом году состоялись еще выпуски студентов, проходивших обучение в «Школе духовного пения» по программам начального и базового модулей. В «Школе» также реализуется вечерняя форма обучения, но в отличие от других курсов, учащиеся посещают семинарию не один раз в неделю, а три — настолько насыщенна программа.

Окончили обучение и студенты нескольких спецкурсов: «История мировых религий и религиозная безопасность», «Православное богослужение», «Церковнославянская грамота», «Риторика», «Техники постановки голоса».

После официальной части торжественного акта выпускники продолжили общение в неформальной обстановке — за праздничной трапезой.