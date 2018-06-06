В селе Сикачи-Алян Хабаровского района открылась «Школа безопасности»

В Хабаровском районе на протяжении четырех дней участники будут соревноваться во владении навыками предотвращения ЧС и выживания при ситуациях техногенного и природного характера. За звание лучших поборются более 60 юношей и девушек в составах десяти команд из Хабаровска, Комсомольска, Ванинского, Советско-Гаванского, Верхнебуреинского, Хабаровского районов, а также района им. Лазо. Возраст участников — от 15 лет.

Учения и состязания пройдут параллельно как на воде, так и на суше. Ребята пройдут пожарную эстафету и маршрут с испытаниями, проведут поисково-спасательные работы, а также попытаются организовать туристический быт в полевых условиях. Кроме того, участники соревнований научатся вязать спасательные петли, оказывать первую помощь утопающему, эвакуировать пострадавших из здания, по легенде загрязненного химическими веществами, научатся ликвидировать утечку газа и управлять плавательным судном.

Соревнования завершатся 9 июня. Победитель краевого слета отправится на межрегиональный этап конкурса «Школа безопасности», который пройдет с 29 июля по 3 августа в селе Сикачи-Алян Хабаровского района.